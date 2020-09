Bárcsak annyi bűnünk lenne, amennyi Panyik Anitának

Legalábbis a Tv2 promója szerint.

Ahogy minden mást, úgy a Love Bistro adását is szorgosan promózza a Tv2, de sokszor olyan clickbait címeket adnak, amelyekkel néha még mi is befürdünk. Tökéletes példa rá a tegnapi adásból kivágott fél perces jelenet, amiben Panyik Anita a főzőműsor zsűrije előtt bevallja, hogy nem lisztet használt a citromkrémhez, hanem, és most kapaszkodjon meg mindenki: vaníliapudingot. Ehhez a szinte jelentéktelen pillanathoz valaki kitalálta ezt a címet:

Panyik Anita lebukott: nem titkolhatta tovább azt, amit tett.

Ezt olvasva pedig nyilván eldobtuk a reggel kávénkat, azonnal elindítottuk a videót, hogy kiderüljön, miféle bajba keveredett Panyik, mire a legnagyobb bűne (már ha akkora bűnnek számítana, amit tett) hogy pudingport használt fel a főzés során.



Tegnap már szóvá tettünk egy hasonló esetet, akkor Hargitai Bea melleit hangsúlyozták ki, mintha nem lenne ezer más pillanata, amit bevághattak volna a reklámba.