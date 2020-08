Meghan Markle egy híres feministával beszélgetett, az erről készült fotókat pedig falra tennéd

Az egyszerűen nem sülhet el rosszul, ha egy amerikai színésznő, akiből brit hercegné lett, de végül inkább otthagyta a királyi családot, leül a feminista mozgalom egyik meghatározó arcával.

Azért jó, hogy a legkedvencebb brit hercegi pár – akik már nem is hercegi pár, csak simán pár – egyik tagja amerikai, mert így a közelgő amerikai elnökválasztásból is ki tudják venni a részüket. Meghan Markle most a Makers-szel állt össze, aminek eredménye az lett, hogy leült az egyik leghíresebb feministával, az író-aktivista Gloria Steinemmel, méghozzá azon a napon, amikor a 100. évfordulóját ünnepelték az USA-ban annak, hogy a nők is kaptak szavazati jogot.

A beszélgetés során nyilván szó esett Harry hercegről is, aki büszke feminista, ennek pedig kifejezetten örül Markle, hisz fiuknak Archie-nak jó példa egy olyan apa, aki „elkötelezetten támogatja az alapvető emberi jogokat.”

De jöjjön a lényeg melletti másik lényeg is, a videó és a fotók, amik Markle és Steinem beszélgetéséről készültek. Hang nélkül is akkora élményt adnak, hogy senkit nem röhögnék ki, ha ezzel tapétázná ki a nappaliját.

