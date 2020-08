40 lett Macaulay Culkin, aki okkal tűnt el Hollywoodból

A mai napig megállítják az utcán azt kérve, hogy vágjon olyan rémült arcot, mint a filmben, ami híressé tette. Apja olyanná akarta tenni, amilyen ő sohasem lehetett, múltjára pedig legalább annyira szarkasztikusan gondol vissza, mint ahogy az egész világot is látja. Bár tízéves kisfiúként ismertük meg, szerdán 40 lett Macaulay Culkin.

Ha itthon szóba kerül Macaulay Culkin neve, a legtöbb ember előtt kétféle verzióban jelenik meg a színész:

gyerekként a Reszkessetek, betörők!-ből, illetve azok a fotók ugranak be sokaknak, amik 3–4 évvel ezelőtt készültek Culkinról, amikor kiderült, drogfüggő volt.

A köztes időszak valahogy mindenkinek kimaradt, pedig sokat segít annak a megértésében, hogy miért kívánja 2020-ban valaki azt, bárcsak ne ismerné az arcát a világon mindenki, akinek volt VHS-lejátszója vagy kábeltévé-előfizetése az elmúlt három évtizedben.

Az egyre göröngyösebb szakmai út

Az 1990-es Reszkessetek, betörők!-ért egy évvel később Culkint Golden Globe-díjra jelölték a legjobb férfi főszereplő kategóriájában, amit az akkor tizenegy éves színész végül nem kapott meg. Ettől függetlenül az év elég sűrűn telt: hangját adta tizenhárom epizód erejéig a Wish Kid animációs sorozat főhősének, szerepelt a Saturday Night Live-ban, feltűnt Michael Jackson Black or White című videóklipjében és ugyanebben az évben készült el az itthon tévécsatornánként évente három-négyszer ismételt My Girl is.

Aztán 1992-ben megérkezett a Reszkessetek, betörők! 2, majd egy évvel később A jófiú, Culkin karrierje pedig lejtmenetbe váltott.

1994-ben elkészült a Palira vettem a papát, a Reszkessetek, nem hagyom magam! és a Richie Rich, és bár mindenki arra számított, hogy az az év Culkin éve lesz, végül mindhárom film keservesen szerepelt a megtérülés szempontjából.

Az ekkor még mindig csak tizenöt éves Culkin úgy döntött, hogy otthagyja a színészetet, de az élete nem lett könnyebb: mivel egész Amerika ismerte, mindenhol megállították, ráadásul szülei 1995-ben úgy döntöttek, elválnak. A válás nem volt könnyű menet: ádáz küzdelem ment nemcsak Culkinért, de hat testvéréért is, írja a Looper.

Úgy éreztem, néhány gyerek igazán megdolgozik a pénzéért, én meg mintha csak örököltem volna a gázsim. Ez lehetővé teszi, hogy mindent hobbiként fogjak fel. Jelenleg semmit sem dolgozom

– mondta ezt Ellen DeGeneresnek adott interjújában tizennyolc éves korában. Bár a kultikus filmjeiért kapott pénz egy életre levette a válláról azt a terhet, hogy valaha dolgoznia kell a megélhetésért, azt ő sem gondolta, mennyire nehéz visszajutni Hollywoodba, ha az ember egyszer otthagyja.

Nagyobb produkcióban 2003-ban tűnt fel újra, amikor egy válóperes ügyvédet játszott a Will és Grace című sorozatban, majd kapott egy főszerepet a Party szörnyekben – a film Michael Alig történetét meséli el, akinek élete akkor vett fordulópontot, amikor egy tévéműsorban azzal kérkedett, hogy megölte a drogdílerét és a szobatársát. A kritikusok szétszedték a filmet, ami az IMDb-n most 6.3-on, a Rottenen pedig 29 százalékon áll. Ezt követte a 2004-es A rosszak jobbak, ahol egy kerekesszékes srácot játszott, aki nem keresztényként egy konzervatív keresztény középiskolába jár. Ennek a filmnek sokkal jobb volt a fogadtatása, külön Culkin színészi játékát is dicsérték a kritikusok.

Nem úgy az életrajzi könyvét, a Juniort, amit 2006-ban írt.

Egy évre rá Culkin próbálkozott még a Párcsere című filmben, ami viszont az utolsó döfést jelentette a karrierjében: a szakértők szerint a film borzasztó volt, az IMDb-n 4.8-as értékelést ért el, a Rottenen pedig csupán 8 (!) százalékot. (Bár ezek eléggé alacsony értékek, azért még mindig nem ütik a 2009-es Álom.net-et, ami az IMDB-n 1.8-on áll.)

A szerepek ezek után nem igazán találták meg, ezért a művészi énjének furább oldalát kezdte el megmutatni a rajongóinak: Pizza Underground néven paródiadalokat adtak elő (leginkább a Velvet Undegroundtól). Sikerükről sok mindent elárul az, hogy 2014-ben Nottinghamben léptek fel, amikor is a közönség egyszerűen lehurrogta őket a színpadról. 2018 januárjában Marc Maron WTF című podcastjában arról beszélt, a banda feloszlott, mert ő már eléggé unta.

Felkérések hiányában két éve elindította a Bunny Ears nevű márkáját, amihez a szarkasztikus cikkeket bemutató honlapon kívül tartozik egy podcast is, és amiben a celebek életmódmárkáit (például Gwyneth Paltrow Goopos vaginagőzölését) parodizálják. A cikkek egyébként eléggé megosztóak, sokaknak nem fér bele egy-két megnyilvánulás: ilyen az egyik legkorábbi cikkük is, amiben Culkin fiatalkori hollywoodi karrierjére utalva Macaulay Culkin meginterjúvolja a méhrajt a My Girlből. Igen.

És ez csak az egyik olyan akciója, amikor a gyerekkori önmagán nevet. Vagy próbálja elhitetni másokkal, hogy nevet.

A jelenleg Párizsban élő Culkin tavaly feltűnt a Changeland című produkcióban, ami az átlagosnál jobb szakmai visszajelzéseket kapott, és ami pontosan jelzi, min is dolgozik mostanában szívesen: olyan filmeken, amelyek távol esnek a hollywoodi mainstreamtől.

A mindig göröngyös családi élet

Az 1992-es második rész „A Filmből” 359 millió dollárt hozott a konyhára, de nem csak anyagi vonzatai vontak: Macaulay Culkin apja, Kit Culkin annyira fontos emberré vált a fia képviselete miatt, hogy 1993-ban a Premier magazin a 48. helyezést adta neki a legbefolyásosabb hollywoodi személyek listáján – megelőzve Michael Douglast és Eddie Murphy-t, írta a Belfast Telegraph.

Csakhogy Kit Culkin ezt a hatalmat a stúdiók panaszai szerint leginkább arra szerette volna használni, hogy a másik hat gyerekét is benyomja különböző szerepekre. Így került például Kieran Culkin a mindig bepisilős Fuller McCallister szerepébe a Reszkessetek, betörők!-ben.

Kit Culkin és Patricia (kiemelt képünkön a leghíresebb fiukkal) 1974-ben találkoztak. Az anya Észak-Dakotából származott, kilenc testvére volt, és amikor a színészettel kevés sikerrel próbálkozó Kittel összejött, egyből keletre utaztak, hogy hippiként éljenek. Egészen addig, amíg végül Manhattanben kötöttek ki – egy kétszobás lakásban, ahol végül a kanapén alva neveltek fel hét gyereket. Azt mondják, sosem érezték szükségét annak, hogy összeházasodjanak, de férjként és feleségként éltek. Kit a helyi katolikus templomban kapott munkát, Patricia pedig egy telefonközpontban.

Semmi pénzük nem volt. Még hitelkártyájuk sem. Én adtam pénzt az egyik dolgozónak, hogy esténként a próba után vigye haza Macaulay-t.

– emlékezett vissza Billy Hopkins, aki beválogatta az akkor hatéves fiút a szerepre.

Szintén az említett WTF podcastban beszélt Macaulay Culkin arról, hogy szerinte az apja féltékeny volt rá, amiért ő már tízéves korára elérte azt, amire az apja egész életében vágyott. Kit rendszeresen terrorizálta a gyerekeket, büntetéssel fenyegetőzött és megalázta őket.

Végeztem, srácok. Remélem, elég pénzt szedtetek össze, mert rajtam keresztül több nem érkezik a jövőben

– közölte szüleivel Macaulay, miután a sorozatos filmes bukásai után otthagyta a színészetet. Mivel a szülei különmentek, Macaulay már alig emlékszik az édesapjára, aki most 76 éves, Oregonban él, barátnője, Jeanette Krylowski, akivel nagyon régóta volt együtt, tavaly halt meg. Kit Culkin hat éve sztrókot kapott, ami miatt nehezen beszél. Fiával megszakadt a kapcsolata.

Többé nem tekintek rá úgy, mint a fiamra

– mondta a Daily Mail egyik újságírójának Kit Culkin.

Macaulay Culkin tizenhét évesen feleségül vette a szintén színész Rachel Minert, akitől két évvel később el is vált. Ezt követte egy nyolcéves kapcsolat Mila Kunisszal: 2002-től 2011 elejéig voltak együtt.

