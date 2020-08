Alyssa Milano megmutatta, mennyire hullik a haja, mióta koronavírusos

Videóban megfésülte a vizes haját.

Nemrég derült ki Alyssa Milanóról, hogy elkapta a koronavírust. Három tesztje is negatív lett, de mivel érezte magán, hogy valami nincs rendben a szervezetével, csináltatott egy negyedik tesztet is, ami végül pozitív lett. Azóta igyekszik minél több információt megosztani követőivel az állapotáról, most például egy videóban demonstrálta, mennyire hullik a haja a járványtól. Milano köntösben áll neki megfésülni vizes haját. A felvétel elején megmutatja a kamerának, hogy egy darab hajszál sincs a hajkefén, majd pár mozdulat után egy egész csomó gyűlik össze. Milano végül a járvány komolyságára hívja fel az emberek figyelmét, elmondja, hogy senki se vegye félvállról a koronavírust és mindenki hordja a szájmaszkot, ha utcára lép.

