Zac Efron Hollywoodból egyenesen Ausztráliába akar költözni

Unja a reflektorfényt.

A TMZ saját forrásaira hivatkozva állítja, Zac Efron elköltözik Hollywood környékéről hamarosan, hogy Ausztráliában, a Byron-öbölnél telepedjen le hosszú távra. Mint a lap írja, a színész kissé kiégettnek érzi magát az álomgyár közepén, elege van már a paparazzikból, nem akarja reflektorfényben élni az életét.

Az biztos, hogy munkái miatt amúgy sem tartózkodott sokat Los Angeles környékén az elmúlt években:

Túltolva című filmje Miamiban forgott,

A legnagyobb showman New Yorkban,

a Baywatch-ot pedig főleg Georgiában és New Yorkban vették fel.

Új netflixes műsorában, a Down to Earth with Zac Efronban amúgy beszélt is arról, hogy szívesen maga mögött hagyná Los Angeles városát.

Kiemelt kép: Instagram.com/zacefron