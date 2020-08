Durva bosszút állt, miután rájött, hogy párja kettős életet él

A nő azt mondja, a férje már az eljegyzésről beszélgetett a szeretőjével, mikor rájött a viszonyukra.

Egy olvasó, bizonyos Mel írta meg a történetét Body + Soulra, azt, hogy hogyan bosszulta meg férjén, hogy folyamatosan megcsalta egy nővel.

Azzal kezdi, hogy a házasságuk tökéletes volt egészen addig, míg a férj, Marty nem jelentkezett egy új munkahelyre. Meg is kapta a munkát, ami miatt sokat kellett utaznia, volt, mikor hetekre is távol kellett lennie. Mel tudta, hogy ez nehézségeket szülhet kettejük között, de valószínűleg arra nem számított, hogy majd így. Úgy egy évvel később külön is váltak az útjaik.

Amikor az utakról a férj hazatért, akkor sem volt felhőtlen a kapcsolatuk, ilyenkor is sok időt töltött a laptopja előtt, és Mel sem volt igazán kedves az elhanyagoltatottságtól a párjával. Egyszer felvetette, hogy menjenek el pártanácsadásra, de erre a férfi azt mondta, hogy ez az utolsó dolog, amit csinálni akar, mikor ilyen sok időt kell így is az otthonától távol maradnia.

Aztán egy nap Mel a tévét nézte, miközben a férje a hálóban elaludt ölében a laptoppal. A laptop képernyőjén pedig egy olyan üzenetet látott meg, ami véget vetett a kapcsolatuknak.

Hiányzol, siess haza!

Melt nagyon mellbe vágta a rövid mondat, még akkor is, ha már egyáltalán nem volt olyan tökéletes a kapcsolatuk, mint korábban. Elvette a laptopot, és a másik szobában megnézte a hónapok óta tartó csevegést. Kiderült, hogy a másik nővel nem csak egy szimpla afférja van a férjnek, hanem már arról beszélnek, hogy mi lenne, ha eljegyeznék egymást.

A nő aztán úgy döntött, nem szembesíti azzal Martyt, hogy tud a dologról, inkább bosszút áll.

Egy héttel később mosolyogva adtam neki búcsúcsókot, mikor újra elutazott a tengerentúlra, már tudtam, hogy mit fogok tenni.

Még aznap felkeresett egy ingatlanügynököt azzal, hogy adja el a házukat áron alul, hogy minél gyorsabban elkeljen. Egy csodálatos ingatlanjuk volt, medencével, a tetőről pedig az egész várost belátni – írta Mel.

A terv azért is működhetett, mert a ház Mel nevén volt, és a pénzügyeiket is külön kezelték. Gyorsan meg is vette a házat egy fiatal pár, Mel pedig ugyanúgy emailezgetett tovább Martyval, mintha mi se történt volna.

Nem voltam ott, így nem láthattam, mi történt, mikor hazaért arra, hogy idegenek élnek a házában. Éppen a barátnőimmel utazgattam. De el tudom képzelni, hogy eléggé meg lehetett lepődve, hogy a számára oly kedves otthona most már Josh-é és Tamaráé, és ott vannak náluk a papírok, amik ezt bizonyítják.

Mel azt is hozzátette még, hogy a férje azóta teljesen átköltözött a barátnőjéhez Kanadába, de azóta nem vette fel vele a kapcsolatot a válás miatt.

