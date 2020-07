Egyetemi projektjével Grammyt nyert, és Madonna meg Justin Timberlake is rajong érte

A popzene latin szenzációja, Rosalía egymaga megreformálta a flamencót, egy teljesen új és népszerű vonalat hozott létre úgy, hogy nem is angolul énekel. A 26 éves énekesnő az első, aki spanyolként fellépett a Grammy-díjátadón, ahonnan egyébként nyertesként távozott. Vajon miért nem lepődünk meg azon, hogy Madonna váltig állítja, ő fedezte fel?

Rosalía nevét minimum érdemes megjegyezni. Ha eddig nem is hallottak róla sokan, a jövőben biztos, hogy egyre többször fog felbukkanni különböző platformokon, legyen az egy divatkampány, a YouTube egyik felkapott videója vagy éppen egy Billboard-nagyinterjú. A 26 éves énekesnő ontja magából a slágereket, amelyek jelentős százalékban spanyol nyelvűek, de még ennek ellenére is be tudott törni az amerikai zeneiparba, annyira, hogy olyan nagynevű előadókkal is kollaborál, mint James Blake, Travis Scott vagy J Balvin.

Rosalía még tinédzser korában eltökélte, hogy modern hangzást és frissességet visz a hagyományos flamenco zenébe. Végül annyira jól sikerült neki, hogy szinte egymaga fellendítette ezt a stílust, pedig előtte már rengetegen igyekeztek feléleszteni a műfajt. Huszonhat évesen már túl van két albumon, melyeket zenei kiadótól függetlenül, saját maga rakott össze – ő írta az alapot, a szöveget, és ő volt a producer is.

Egy Barcelona melletti kisvárosban nőtt fel, elmondása szerint tizenhárom évesen, az utcán hallott először flamenco zenét, amikor az kihallatszott egy kocsiból, ő pedig egyből tudta, hogy ez az a hangzás, amire neki szüksége van. A diplomáját egy művészeti egyetem zenei szakán szerezte, azon belül is a flamencóra szakosodott. Egy éven keresztül volt a műfaj egyik legmeghatározóbb alakjának, José Miguel „El Chiqui” Vizcayának a tanítványa, ami azért nagy dolog, mert a zenész arról híres, hogy minden évben kizárólag egy diákot vesz a szárnyai alá, méghozzá a legtehetségesebbet.

Debütáló albumát, a Los Ángelest 2017-ben adta ki, szintén önállóan, amiben már modern elemek és elektronikus hangzások is érezhetők a hagyományos flamenco dallamok mellett. Annak ellenére, hogy dalaiban szinte alig énekel angolul, gond nélkül őrületesen népszerű lett Amerikában is, ami egy európai, ráadásul nem angol anyanyelvű előadó esetén egyáltalán nem egyértelmű, pláne alig pár év alatt.

Rosalía viszont annyira ragaszkodik az európai kultúrához és a gyökereihez, hogy egyáltalán nem áll szándékában elköltözni se New Yorkba, se Los Angelesbe, hiába adta ezt a címet az első albumának. A mai napig Madridban él, annyi változott csak, hogy finoman szólva világsztár lett. 2018-ban kapták fel a Malamente című számát, ami már a második albumán jelent meg. Az El mar querer (Rossz szerelem) mindössze egy témát fejteget, de azt nagyon alaposan: a toxikus szerelmi kapcsolatot. Ezen a lemezen már jobban érezhető a kísérletezés, és sokkal inkább dominál a pop. Az album valójában Rosalía diplomamunkája volt, de úgy döntött, hogy lemezként is kiadja. És milyen jól tette, a rajta lévő slágerek jelentették a belépőt az A listás sztárok, az elismert előadók körébe.

Innentől kezdve lehetősége volt együttműködnie nagyjából bárkivel, akivel csak szeretett volna. A reggaeton műfaj egyik képviselőjével, J Balvinnal össze is raktak egy közös számot, a videóklip szinte azonnal felrobbantotta az internetet.

Rosalíára nem csak a kritikusok, hanem a legnagyobb zenészek szerint is érdemes figyelni, mert a jövőben akár az egyik legmeghatározóbb műfajteremtő előadó lehet belőle. Ezt Justin Timberlake is tanúsítja, aki híresen nem szereti odaadni más előadóknak a saját szellemi termékeit. A Bagdad című dal, amiben Rosalía a Cry Me a River alapját használja, annyira tetszett neki, hogy kérdés nélkül odaadta a jogokat.

Timberlake mellett Madonna is hisz a spanyol énekesnőben, két évvel ezelőtt meg is kérte, hogy lépjen fel a születésnapi buliján, amit Marokkóban ünnepelt. A fellépés végül sosem jött össze, de Madonna ezek után is csak csodálattal és áradozva beszélt Rosalíáról, személyes projektjének tekintette a karrierjét. Mindenkinek – még interjúkban is – azt ecsetelte, mennyire büszke arra, hogy ő már azelőtt találkozott a zenéjével, hogy népszerű lett volna, valamilyen érthetetlen oknál fogva abban a tudatban él, hogy ő fedezte fel az énekesnőt.

Legjobban úgy tudnánk megragadni a Rosalía-jelenségét, hogy ő a kilencvenes évekbeli Jennifer Lopez és Selena szerelemgyereke, aki csípőnadrágban és ultra hosszú, felragasztható műkörmökkel (olyanokkal, mint amilyeneket Gwen Stefani is előszeretettel hordott) tekereg és táncol motorokon, valamint kamionok platóján. Egy interjúban elmondta, hogy gyerekkorában egyik oldalról a természet, másik oldalról meg gyárépületek vették körül, és ennek a kontrasztja a mai napig megmaradt benne.

Kiforrott stílusát a legnagyobb és aktuálisan trendnek számító divatcégek is rendesen megtámogatják, legutóbb például a Jacquemus kampányarca volt, de az Anna Wintour által menőnek kikiáltott, még azért bőven gyerekcipőben járó márka, a Marine Serre is szívesen öltözteti.

Szinte nincs olyan híresség, akit ne hurcoltak volna már meg, főként az utóbbi években, mert néhányak szerint érzéketlen volt, vagy hülyeséget nyilatkozott egy-egy közéleti témában. Ilyenkor azonnal törölni akarják a köztudatból. Ez a cancel culture-nek nevezett jelenség Rosalíát is megtalálta szinte abban a pillanatban, amint többen kezdték el megismerni a nevét. Azért kritizálták, mert nem követi a flamenco műfaj szigorú struktúráját, illetve hogy amúgy sem Andalúziából származik, ahonnan a flamenco, ezért nem szabadna sajátjának éreznie a műfajt. Egy spanyolországi feminista szervezet, amely elsősorban a diverzitásért küzd, szóvá tette, hogy az énekesnő lop a roma kultúrától, mivel nem jelölte meg azt stílusának egyik forrásaként. Rosalía ezekre a vádakra egy interjúban reagált, amiben elmondta, hogy szerinte a zene nem tartozik egyetlen csoporthoz sem.

A zenének nincsen semmi köze a vérhez vagy a területhez. Soha. Évekig tanultam flamencót, mindennél jobban tisztelem, és tisztában vagyok az eredetével. Pontosan tudom, hogy különböző etnikumok vegyítésével alakult ki, a roma, a fekete, a zsidó, az arab és a spanyol hangzás fúziójaként. A flamenco nem a romák tulajdona. Sőt, igazából senkinek nem lehet a tulajdonában. Semmi baj nincs azzal, ha valaki kísérletezni szeretne vele, ez teljesen egészséges.

Ja, és nem mellesleg szerepet kapott Pedro Almodóvar legújabb filmjében, a Fájdalom és dicsőségben, amit tavaly májusban mutattak be, Antonio Banderas és Penélope Cruz főszereplésével. Az egyik jelenetben Cruzzal közösen énekeltek is egyet.

