Kim Kardashian az örmény zászlónak öltözött

Vagyis majdnem, egy szín lemaradt a szettből.

Kim Kardashian pár éve egyre szorosabban kezdett el foglalkozni a gyökereivel, ami annak köszönhető, hogy apja örmény származású. Kardashian néha, egy-egy posztban említést is tesz róla, ahogyan most is, mivel egy szín híján az ország zászlajának öltözött fel.

Bárcsak viselnék valami kéket is, akkor én lennék az örmény zászló!

– írja, majd a posztban arra is felhívja az emberek figyelmét, hogy milyen politikai feszült helyzet uralkodik éppen az országban.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kim Kardashian West (@kimkardashian) által megosztott bejegyzés, Júl 17., 2020, időpont: 7:39 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@kimkardashian