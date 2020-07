Tóth Andi a mellbimbói miatt magyarázkodott saját képe alatt

Nem értjük, mi zajlik az Instagramján.

Pár napja Tóth Andi azzal kavarta fel az Instagram állóvizét, hogy feltöltött magáról egy képet, miután Budapesten elázott egy szál fehér pólóban. Hogy ne legyen a kommentekben nagy adag szexualizálás, az énekesnő kitakarta a kép bizonyos részeit két emojival.

Tóth Andi fehér pólóban, melltartó nélkül ázott el És ha már fél Budapest látta, akkor a követőinek is megmutatta az eredményt.

Szükséges volt az előző hír ismerete a maihoz, miután hasonló fehér pólós kép került fel a közösségi oldalára, csak ezúttal nem használt szmájlikat, hogy eltakarja a mellbimbóit. Kérdőre is vonták a követői, hogy amúgy erre a képre most mi szükség volt. Magyarázatot is kaptak.

Később Instagram-sztorijai között tovább folytatta a képfeltöltést:

