Mező Misi elmondta, hogy miért nem mutatja meg soha a feleségét

Az énekes próbálta pozitívan felfogni a karantén időszakot és kihasználni az időt a családjával, de a bevételi forrásának az elapadása őt is elgondolkodtatta.

Nem keseregtem egy percig sem, nem az a típus vagyok. Inkább csak elgondolkodtatott ez az egész, hogy egy biztosnak hitt forrás is egyetlen perc alatt kiapadhat. Szeretnék több lábon állni, de jelenleg csak a zene van. Gondolkodom, milyen terület felé indulhatnék el. Arra jutottam, hogy kell egy másik fővonal, hogy ne a zene legyen az egyetlen pénzkereseti forrás

– mondta a Borsnak Mező Misi, aki ennek ellenére soha nem árusítaná ki a családi életét semmilyen platformon.

Sosem mutattam meg a nejem, és nem is fogom. És nem azért, mert csúnya. Ez egy döntés volt, amihez amíg világ a világ, tartom magam. Féltem és óvom a nyugodt kis életüket, és nincs az a pénz, amiért kizökkenteném őket ebből. Mi nem engedjük be a fél világot a nappalinkba, ahogy azt sokan teszik, akár nap mint nap. Tudom, könnyű elcsábulni, sőt nyomasztani is tudják az embert a média világában, de tudni kell nemet mondani. Én tudok.