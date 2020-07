Kabát Péternek végül is tetszik Róka Adrienn új feneke, mert sokkal gömbölyűbb

Bár nem támogatja a szépészeti beavatkozásokat.

Pár napja mutatta meg az RTL Reggeli műsorában vadi új fenekét Róka Adrienn, aki épp akkor töltette fel frissen a hátsó testrészét. Peller Mariann ki is próbálta, milyen a tapintása, megmarkolta, majd azt mondta, természetes érzetet kelt. Az eset kapcsán most Róka pasija, Kabát Péter is megszólalt, de ő eleve nem tudott a szépészeti beavatkozásról, csak akkor mondta el neki barátnője, amikor már túl volt rajta.

Én nem is akartam ezt a témát firtatni most, mert én annyira nem támogattam ezt az egészet, mert minek? Ő elhatározta magát. De megmondom őszintén, én sem tudom, hogy mi történt.

mondta, majd miután kifejette, hogy mennyire gömbölyű lett a barátnője feneke, hozzátette, hogy ő inkább a természetes nőket szereti, de a műmell mondjuk nem zavarja.

Kiemelt kép: RTL Klub