Madonnát még a mankója sem tántorította el attól, hogy elmenjen tüntetni

Végig mankó segítségével közlekedett.

Ha Madonna a fejébe vesz valamit, akkor ember legyen a talpán, aki képes megállítani a tervében. Így volt ez a londoni Black Lives Matter-mozgalom néven ismert tüntetéssel is, amin annyira szeretett volna részt venni, hogy megkockáztatta, hogy mankóval sétál végig a békés meneten. A tüntetés Londonban zajlott és annyira elvegyült a tömeg között, hogy saját magáról kellett fotókat csinálnia, hogy Instagramon is nyoma legyen, hogy tényleg ott volt. A gyerekei is elkísérték, együtt sétáltak.

Kiemelt kép: Instagram/@madonna