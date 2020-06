Volt dublőre szerint Keanu Reevesről minden legenda igaz, amit eddig hallottunk

Valami szobrot vagy egyéb díjat adhatnának már neki!

Jeremy Fry egykor Keanu Reeves dublőre volt hollywoodi filmek forgatásán, most a The Metro szólaltatta meg a kaszkadőrt, aki természetesen kitért Reevesre is.

A legönzetlenebb, legadakozóbb ember, aki fáradhatatlan a munkáját tekintve. Minden, amit eddig hallottál, olvastál róla, az 110%-ban igaz. Egyszer a motorokról beszélgettünk, amikor megkérdezte, szeretnék-e menni egy kört a Laguna Secán, ami Kalifornia egyik legismertebb versenypályája. És ha ő kérdez, nyilván igennel válaszolsz. Kiderült, hogy kibérelte a helyet két napra, kábé 80 barátját meghívta, köztük ismert embereket. Helyi szállodákban szállásolt el bennünket, fizette a kajánkat, reggelit, ebédet, vacsorát, mindent ő állt

– magyarázta Fry. Reeves még azt is megengedte, hogy a dublőr elhozhassa a rendezvényre a tesóját. Továbbá kitért a munkakapcsolatukra: a színész maximalista,

rendszerint maga csinálja a mutatványokat, de mindig konzultál a dublőrcsapattal, és ha tanácsolnak neki valamit, azt mindig mefogadja saját biztonsága és persze mások érdekében is.

Kiemelt kép: VALERIE MACON / AFP