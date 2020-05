Mihalik Enikőt most Éder Krisztián fotózta

Valami van Mihalik hátán, de aligha valódi tetkó.

Nem is olyan régen Mihalik Enikő lefotózta Éder Krisztiánt, ahogy utóbbi a vécén ücsörögve egy fényképezőt tart a kezében. Most fordult a kocka, Éder fotózta Mihalikot, ám nem az illemhelyen, hanem New York egyik legmagasabb pontján, ahol szép kilátást nyílik a városra. Ez onnan derült ki, hogy az egykori tiniénekes fotós profilját megjelölte a képen.

Amúgy a modell hátán van valami tetoválásnak látszó dolog, de az aligha valódi – Éder képe viszont nagyon is az.

