Barta Sylvia ijesztő tüneteket produkált, mialatt lábalt kifelé a koronavírusból

Azok után, hogy Barta Sylvia a Mokka stúdiójában arról beszélt, hogy kigyógyult a koronavírusból, most az Instagramon hosszabban is írt erről az egész folyamatról.

A bizonytalanságból bizonyosság lett, amiben néhány hete még hinni sem mertem – hogy valaha újra egészségesen állhatok a stúdióban, most valóra vált! Ma reggel már a Mokkában beszélgettem Pachmann Péter kollégámmal a gyógyulásomról! Amikor beléptem az élő adás helyszínére megcsapott az a rég nem érzett illat, ami csak ott van, a kamerák előtt, a lámpák fényében! Furcsán hangozhat ez azok számára, akik nem tapasztalták meg az illatok és ízek érzékelésének elvesztését! Csodás érzés volt a kollégákkal újra találkozni! Miután 3 héttel ezelőtt kezdtem jobban lenni – és erről posztoltam is, adódtak még meglepetések. A hangom nem jött vissza, a köhécselés nagyon nehezen kezdett szűnni, ismeretlen kiütések és bőrelváltozások jelentek meg a törzsemen és az ujjaimon, jelezvén, hogy még nincs vége a küzdelemnek! Mivel a magyarországi koronavírus járvány elején lettem beteg, amikor még orvosok is világszerte csak ismerkedtek a betegséggel, így mindig néhány nappal korábban produkáltam olyan Covid-19 tüneteket, mint ahogy azt a világ sajtó megírta! Ezeknek a felfedező kalandoknak azonban most már vége, a május 7-én rajtam elvégzett PCR koronavírusteszt eredménye végre negatív lett! A negatív teszteredmény után megszűntette a Járványügyi Hatóság a hatósági karantént is. Visszakaptam a szabadságom, bár nem éreztem még késztetést arra, hogy elinduljak valamerre! Örültem, hogy végre egészségesen élvezhetem az otthon létet a családommal!