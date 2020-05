Jake Gyllenhaal a szerelemről énekel a koronavírus idején, te pedig elájulsz

Kicsit klisés, pont mint egy musical, de azért hallgatható.

Az megvan, hogy Jake Gyllenhaal énekelni is tud? Mármint úgy, hogy az ne fájjon nekünk. Sőt!

A színész a hétvégén posztolt egy videót Instagramjára arról, hogy elénekel egy dalt, aminek címe Across the Way. Az egésznek pont olyan a hangulata, mint egy musicalnek, de nem véletlenük, mert egy nagyon klisés történetet mesél el egy pasiról, aki a karantén miatt a házában ragadt és közben beleszeretett a utca túloldalán lakó lányba.

A dalt Jeanine Tesori és David Lindsay-Abaire írták, és direkt Gyllenhaalt kérték meg rá, hogy énekelje fel – mindezt 24 órán belül –, hogy aztán ezzel gyűjtsenek pénzt a 24 Hours Play számára, ami egy olyan közösség, ahol művészek mindössze 24 óra alatt írnak, gyakorolnak és adnak elő különböző darabokat.

