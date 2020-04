Kaia Gerber akkora tetkófüggő lett, hogy a karanténban már saját magát tetoválgatja

Elvonási tünetei vannak.

Kaia Gerber az amerikai Glamournak adott interjút, amiben arról is szót ejtett, hogy legújabb megszállottsága a tetováltatás, amit egy időre most el kellett felejtenie. Egészen addig, míg ki nem találta, hogy ezt ő is tudja művelni, így vett magának egy tűt, hogy pingáljon magára valamit.

Az egyik kedvenc időtöltésem volt, hogy varrassak magamra valamit, de ezt most nem lehet. De időközben vettem magamnak egy tűt, viszont azt kell mondjam, még inkább elismerem a tetoválóművészek munkáját és tehetségét. Nagyon nem könnyű. Oké, én sem voltam ambiciózus, és csak egy pici pontot tetováltam magamra, de ez csak azért volt, hogy elmondassam: oké, a havi egy tetkó kipipálva.

Mint a fiatal modell mesélte, nincs kedvenc tetkója saját magán, de egy Picasso-festmény is van a karján, valamint egy anya feliratot is varratott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kaia (@kaiagerber) által megosztott bejegyzés, Ápr 11., 2020, időpont: 6:36 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/kaiagerber