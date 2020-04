A Magyarország szépe verseny nem marad el

Rogán Cecília szépségversenye közleményben tudatta, hogy a járvány ellenére is megtartják a versenyt. A Miss World nemzetközi versenye ráadásul jubilál az idén, így a magyar induló sem maradhat el.

Természetesen az elmúlt hetekben a különböző csatornáinkon mi is számtalan kérdést kaptunk már az idei versennyel kapcsolatban, így nagy örömmel közöljük a hírt, hogy a terveink szerint A MAGYARORSZÁG SZÉPE – MISS WORLD HUNGARY-T IDÉN IS MEGRENDEZZÜK! A Miss World ma már az egyetlen olyan szépségverseny, amelyről a világ több száz tévécsatornája számol be, vagy közvetít élőben. Idén pedig már a 70. alkalommal választhatják majd meg a világ legszebbjét