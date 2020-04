30 lett Emma Watson, viszont mostanában kevesebbszer látjuk, mint a nagyszüleinket

Manapság mindenki keveset filmező, feminista harcosként tekint Emma Watsonra, akire J. K. Rowling egy életre ráégette Hermione Granger karakterét. Tény, hogy a már ovisként is színésznőnek készülő Watson mostanság kevesebbet áll kamerák elé, mégis súlya van annak, ha megszólal valahol. Mutatjuk, hogyan érte el a harmadik ikszet.

Watson 1990. április tizenötödikén született Párizsban. Szülei mindketten jogászok voltak a francia fővárosban, ám a kis Emma Charlotte Duerre Watson idővel átkerült Angliába, mert válásuk után a szülők inkább brit földön telepedtek le. Watson a hét nagy részét Oxfordshire-ben töltötte anyjával, hétvégén pedig apázott Londonban. Gyerekkorában amúgy teljesen szőke volt, hiába ismerte meg a világ göndör, barna hajú kislányként.

Ovisként döntötte el, hogy színésznő szeretne lenni, szavalóversenyekre járt, mert szomjazott az ilyen dolgokra. Be is íratták egy oxfordi színiiskolába, itt tanult meg énekelni, táncolni és hangszeren játszani. Hétévesen a tanárai J. K. Rowling figyelmébe ajánlották Watsont, hogy akár jó is lehet a vadonatúj varázslós filmre, amit az írónő hosszú évek óta tervezgetett. Miután megnézte magának a fiatal színészpalántát, Rowling tudta, hogy Watson kell neki a szerepre, mégis nyolc meghallgatáson kellett átesnie, mert a filmkészítők meg akartak győződni arról, tényleg ő lesz Hermione szerepére a legalkalmasabb.

A Harry Potter forgatása alatt nem Daniel Radcliffe-be vagy Rupert Grintbe lett szerelmes (noha ők mindketten belezúgtak), hanem Tom Feltonba, aki a nem túl jó arc Draco Malfoyt alakította a filmsorozatban. Felton azonban nem viszonozta az érzelmeket, sőt, pár éve úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy a forgatás alatt ő semmit sem vett észre az egészből. A rajongók persze imádták a teóriákat gyártani, a filmes karakterek nevéből megalkották a Dramione kifejezést, ami kettejük szerelmi viszonyára utalt.

A forgatásokon arra is volt idejük, hogy tanuljanak, Watson nem is hanyagolta el az iskolát, kitűnő eredménnyel érettségizett le 2006-ban. Ennek ellenére főiskolára már nem jelentkezett.

2005-ben a Teen Vogue címlapjára került (ez volt a legelső modellmunkája), akkoriban ő volt a legfiatalabb szereplő az újság borítóján. Ezután még kétszer, 2007-ben és 2009-ben is címlapra került.

A filmek alatt nem tűnt fel, de egy időben fogszabályzót is viselt, párszor láthattuk így a vörös szőnyegen.

Komolyabb modellkarrierje 2010-ben kezdődött a brit Burberry nevű luxus divatmárkánál, itt ismerte meg későbbi pasiját, George Craiget.

2010-ben rövidre vágatta a haját, ekkor az újságírók arról kezdték faggatni, hogy ez egyfajta coming outot jelent-e nála, esetleg ezzel árulja el, hogy leszbikus. Watson szerint az emberek mindenben jelentést keresnek, egyúttal jelzőket aggatnak egymásra: „Ez is azt mutatja, mennyire különbözik a véleményünk. Sokan szerették a rövid hajamat, mások gyűlölték. De megfelelni senkinek nem akarok, csak követem a megérzéseimet, és azt teszem, amit én jónak látok.”

A Lancome és a Vogue arcává vált, rövid frizuráját évekre megtartotta, mert magabiztosságot adott neki. „Sosem voltam még annyira magabiztos, mint most, a rövid hajjal.”

2013-ban jógaoktató vált belőle, miután elvégzett egy képzést. A gyakorlati vizsga az volt, hogy egy hétre összezárták a többi hallgatóval, ahol senki nem szólhatott senkihez, így gyakorolva a meditációt. Ebben az időben nemigen találta a helyét a világban, ezért az oktatás felé fordult: egy évvel később angol irodalomból is lediplomázott egy amerikai egyetemen.

Mindössze tizenegy filmben vállalt szerepet, mióta kiszállt a varázsló világból. Ezek között voltak vígjátékok is, például az Itt a vége című filmben James Franco és Seth Rogen oldalán vicceskedett egy pár perces szerepben.

2014-ben megválasztották a UN Women nevű, a nemek közötti egyenlőségért küzdő szervezet jószolgálati nagykövetének. Járt Bangladesben és Zambiában is, hogy segítse a nők oktatását. New Yorkban beszédet is tartott a női egyenjogúságért.

Munkássága révén a Time beválasztotta a világ száz legbefolyásosabb embere közé. Természetesen az esemény apropóján rendezett gálán is ott volt.

2014-ben a British Style Awards díját kapta meg, miután őt választották a britek legstílusosabb nőjének.

Majdnem ő lett a Kaliforniai álom című Oscar-díjas film főszereplője 2016-ban, végül névrokonáé, Emma Stone-é lett a főszerep. Watson épp akkoriban forgatta A szépség és a szörnyeteg című Disney-mozit, és nem lett volna ideje felkészülni a musicalre.

Egyszer befizetett egy netes oldalra, ahol azt tanították a nőknek, miként érhetnek el nagyobb orgazmust. A különféle praktikák elsajátítása tizenkét lépcsőből állt, Watson szerint „nem volt olcsó, de megérte”.

2017-ben minimálisan, de levetkőzött a Vanity Fair lapjának, emiatt gyorsan megkérdőjelezték, hogy milyen feminista, ha melltartó nélkül fotóztatja magát címlapra. Erre úgy felelt: „Ez is csak azt bizonyítja, mennyi tévhit van a feminizmus fogalma körül. A feminizmus választást ad a nőknek. Nem egy bot, amivel ütlegelni lehet őket. A szabadságról, felszabadításról, egyenlőségről szól. Fogalmam sincs, mi a franc köze van ehhez a melleimnek” – mondta akkor.

A kedvenc filmje a Sztárom a párom, Julia Robertset pedig színészi példaképei közé sorolja. Ugyanígy Johnny Deppet is.

Jelenleg nincs pasija, de ha lenne, akkor sem tenné közszemlére, erről egyszer a Vanity Fairnek így beszélt: „Nem mesélhetek semmit a pasimról, mert következetes akarok lenni. Így hogy várjam el, hogy ne ólálkodjanak a lesifotósok a házam előtt?” A Vogue-nak nemrég arról is beszélt, hogy megtanult szingli lenni.

Sose hittem ebben a boldog szingli dologban. Biztos voltam benne, hogy ez kamu. Hosszú időbe telt, de most már boldog tudok lenni így is. Úgy hívom, hogy önpárkapcsolat.

Pár hete a koronavírus-járvány kapcsán is megszólalt, jelezve, hogy ő biztosan otthon marad a négy fal között, mert anyukája és nagymamája veszélyeztetett.

Legutolsó filmje az Oscar-díjas Kisasszonyok volt. Emma Watson harminc lett, de (külsőre) gyakorlatilag semmit nem változott az elmúlt tizenöt évben.

Kiemelt kép: Warner Bros / Heyday Films / Collection Christophel Via AFP és Facebook.com/EmmaWatson