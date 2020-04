„13 éves kapcsolat után keresem a társam”

A legjobb időszakot éljük meg arra, hogy interneten keresztül ismerkedjünk, a személyes találkozások helyett pedig videócseten ismerjük meg egymást. Bárki, aki most randizik, azt kell tudnia, hogy a nagy számok törvénye alapján fog tudni célba érni, így azt tanácsolja párkapcsolati és szexuális tanácsadó szerzőnk, hogy akár ezres nagyságrendű levelezést is bátran bonyolítsanak le a partnert keresők. Amennyiben neked is van kérdésed, ha szeretnél választ kapni egy kérdésedre, ha internetes társkeresőn keresztül csalódtál, ha átvertek, ha jó a tapasztalatod a témában, várjuk a leveled az igyjartam@24.hu email címre.

34 éves vagyok, egy tizenhárom éves kapcsolat után padlóra kerültem, és sajnos már egy éve nem találok megfelelő nőt komoly kapcsolathoz. Jólelkű, csinoska, hasonló korú társat szeretnék, emiatt szeretnék segítséget kérni.

Az olvasói levelet Áron álnevű olvasónktól kaptuk, a társkeresés, főleg az interneten nehéz dolog, hiába van rengeteg választási lehetőség, olykor ez inkább olyan hatással van a cél elérésre, minthogy nem látjuk a fától az erdőt.

Mit lehet tenni?

A társkeresést jelenleg megnehezíti a koronavírus-járvány, ugyanakkor most sem szabad lemondani az ismerkedésről. Az internetes társkeresőknek most van igazán értelmük, még akkor is, ha sok-sok csalódást tartogatnak mindenki számára. Egy olyan közösségben, ami a közös hobbira épül, jóval nagyobb az esélye annak, hogy olyasvalakit találunk, aki hozzánk hasonló. Márpedig ez elengedhetetlen a vonzalom kialakulásában, ez is egyike annak, amire szükségünk van ahhoz, hogy érzelmek alakuljanak ki, ami jó alapja lehet egy szerelemnek. A világjárvány miatt most arra nincs lehetőségünk, hogy a hobbin keresztül ismerkedjünk, hogy együtt eljárjunk kirándulni többekkel vagy éppen evezőtúrára induljunk Európán belül. Arra azonban bőven van időnk, hogy levelezgessünk valakivel, hogy fejlesszük magunkat, hogy videócseten randizzunk valakivel, hiszen így is megismerhetjük egymást.

A netes társkeresőkön a nagy számok törvénye működik, és egyáltalán nem baj, ha egynél több helyen készítünk profilt az ismerkedéshez. Minél több emberrel levelezünk, minél több embert ismerünk meg, annál nagyobb az esélye, hogy eljutunk ahhoz az egyhez. Ez akár ezres nagyságrendű is lehet, a titok az, hogy bármennyi csalódást is éljünk így át, nem szabad feladni.

Azt is jó, ha figyelembe veszi olvasónk és mások, akik most ismerkednek társkeresőn keresztül, hogy lehetőleg minél hamarabb kerüljön sor arra, hogy személyesen beszélgetnek. Erre most a videócset a legjobb megoldás. Jó, ha célzottan olyan kérdéseket teszünk fel egymásnak, amiken keresztül hamarabb megismerhetjük a másikat. Egyáltalán ne tekintsünk úgy azokra, akikkel beszélgetünk, hogy na majd ő lesz Az Igazi, és ne ruházzuk fel látatlanban minden olyan tulajdonsággal, ami számunkra megfelelő lenne. Ez az a hozzáállás, ami rengeteg csalódásnak lehet az alapja. Ehelyett igyekezzünk megismerni a másik embert, akinek biztos, hogy más az életútja, a tapasztalata, a személyisége, mint a miénk, az exeinké, a volt feleségé.

Ahhoz, hogy valakit vonzónak tartsunk, szükséges az, hogy lássuk a gesztusait, halljuk a hangját is, fontos, hogy minél több hasonlóság legyen köztünk. Ez utóbbit tudjuk most leginkább erősíteni az önkéntes karanténban, így most ezt kellene kihasználni. Ehhez nagy segítséget ad a 36 kérdés a szerelemért, amiből párat ide is kimásolunk, milyen kérdésekkel ismerjük meg a leghamarabb egymást.

Miből állna számodra egy tökéletes nap? És egy tökéletes hétvége?

Van-e titkos megérzésed arról, hogyan fogsz meghalni?

Miért vagy hálás az életedben?

Mi életed legszebb élménye? Mi a legrosszabb?

Milyen a kapcsolatod az édesanyáddal?

Ossz meg egy kínos emléket az életedből!

Mondj valamit a partnerednek, amit már most kedvelsz benne!

Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk.

A sorozatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: Máté Csaba