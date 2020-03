Végleg ott hagyák Kanadát.

Los Angeles környékén rendezte be új otthonát Meghan Markle és Harry herceg. Miután bejelentették, hogy lemondanak a királyi kötelezettségeikről, egy időre Kanadába költöztek, itt forgatták annó a Brilliáns elmék című sorozatot, amiben Markle szerepelt. Most viszont visszatértek a hecegné szülővárosába, Los Angelesbe. Még az is lehet, hogy Markle színészi karrierje újra fellendül.

Kiemelt kép: Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage