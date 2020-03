Álarcos énekes: Pokorny Lia volt a Polip

Gáspár Laci az utolsó pillanatban találta ki.

Egészen abszurd most egy olyan tévéműsort nézni, aminek a forgatását pár héttel ezelőtt fejezték be, és a benne szereplők, illetve a tapsoló közönség még csak nem is sejtették, hogy mostanra milyen állapotok lesznek Magyarországon és egész Európában. Mondjuk épp ezért volt egyben felüdülés is megnézni most az RTL Klubon futó Álarcos énekest, mert egy szó sem esett benne a koronavírusról, ellenben mindenki nagyon örült mindennek.

Először a Kutya csapott össze a Polippal, akik közül a Kutya jutott tovább. Majd a Nyuszi párbajozott a Krokodillal, akik közül pedig a Nyuszit szavazta ki a közönség a kiesők közé. Végül a Fagyi és a Robot énekeltek, majd utóbbi jutott tovább.

Így lehetett szavazni, hogy a Polip, a Nyuszi és a Fagyi közül kik jussanak tovább és ki vegye le a maszkot. A detektívek, vagyis Gáspár Laci, Csobot Adél, Dancsó Péter és Sebestyén Balázs úgy döntöttek, a Polip fedje fel magát, így

végre kiderült, hogy a Polip maszk alatt Pokorny Lia volt.

A maszk levétele előtt egyébként Sebestyén arra tippelt, hogy a jelmez alatt Ábrahám Edit van, Dancsó Kulcsár Edinát mondta, Csobot Adél Bach Szilviát tippelte, Gáspár Laci pedig az utolsó pillanatban a semmiből Pokorny Liát mondta.

Kiemelt kép: Instagram/Álarcos énekes