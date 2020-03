Tóth Gabi férje Instagram-videóban kopaszodott meg, felesége büszke rá

Igaz, engem nem hívott ki senki semmilyen challenge-re, de már régóta gondolkozom rajta, hogy kipróbálom, de nem mertem. Hát most eljött ennek is az ideje. Mindenkinek nehéz ez az időszak, próbáljunk meg most az egyszer egy irányba evezni! Pont ezért, MI ITTHON MARADUNK és remélhetőleg minden újra a régi lesz….. minden 🙏🤘🤘🤘🙏