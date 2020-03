Elmarad az idei Eurovíziós Dalfesztivál

A verseny döntője Rotterdamban lett volna.

A koronavírus miatt kénytelenek voltak lemondani a szervezők az eseményt, a hírt az Euróvizós Dalfesztivál hivatalos oldalán jelentették be. Magyar versenyző idén nem is indult volna. A verseny május 12-én indult volna, idén 65. alkalommal. Korábban arról írtunk, hogy a szervezők alternatív megoldást kerestek annak érdekében, hogy 2020-ban is megtarthassák a Dalfesztivált. Eredetileg online akarták megtartani a versenyt, úgy, hogy mindegyik fellépő a saját országában maradva, stúdióban, közönség nélkül áll színpadra, ám az ötletet, a koronavírus gyors ütemű terjedése miatt, a stábtagok és a fellépők egészsége érdekében elvetették.

Kiemelt kép: Instagram/@eurovisionsongcontest