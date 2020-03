Vin Diesel szerint ez az egyetemes filmtörténelem legjobb jelenete

Vin Diesel a New Musical Express magazinnak adott interjút a napokban, ahol kitért a Halálos iramban hetedik epizódjára is, amelyet eléggé beárnyékolt Paul Walker tragikus halála. Mint ismeretes, Walker a forgatás közben autóbalesetet szenvedett, amit nem élt túl, így a film egy részében CGI-effektek és a testvére segítségével jelenítették meg a vásznon. Ahogy Diesel elmondta, soha nem tett volna olyasmit, hogy a sztorit ennek rendelik alá, és ráhúzzák valahogy Walker halálára az egészet, inkább egy érzelmes búcsút szerettek volna venni tőle a film legvégén.

Épp ezért a legutolsó jelenetében is a CGI-Walkert láthatjuk, erről is bővebben beszélt:

– mesélte.

Erről van szó:

Itt pedig az interjú:

