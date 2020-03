Zimány Linda: Egy-két randi után olyan mélységekbe megyek bele, amibe mások nem

Zimány Lindával készített interjút a Blikk, aki többek között arról beszélt, olyanok inspirálják az életében, akik a saját elhatározásukból fejlesztik magukat, és nem akarnak senkinek megfelelni. Ahogy a modell-műsorvezető fogalmaz, „alapvetően azt gondolom, hogy a nők eleve inspirálóak, hiszen az élet annyi területén kell megfelelnünk, rengeteg az elvárás”.

A férfiak bizonyos dolgokat természetesnek vesznek tőlünk: szüljünk gyermeket, neveljük fel, maradjunk a férjünk mellett, miközben persze feleljünk meg a munkahelyünkön is, mindezt úgy, hogy nézzünk is ki jól. És akkor még az előítéletekről nem is beszéltünk! Ha valaki csak gyereket nevel, arra azt mondják, milyen kényelmes, hogy otthon lehet, miközben a gyermeknevelés komoly meló! Ha a szakmai életére koncentrál, akkor karrierista szörnyeteg. Minden tiszteletem annak, aki ebben képes jól lavírozni.