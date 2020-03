Kulturális kisajátítással vádolják Justin Timberlake-et

Justin Timberlake az egyik társszerzője a Trollok című film betétdalának, amin SZA-val dolgozott együtt. Timberlake-et és az énekesnőt is meghívta magához Ellen DeGeneres, ahol főként a közös munkáról beszélgettek. SZA nemrég a Rolling Stone magazin címlapján pózolt, arról is megkérdezte őt a műsorvezető, ekkor használta Timberlake a „sis”, azaz „hugi” kifejezést, ami tipikusan a fekete közösségben használatos.

Ez nem volt elég, olyan stílusban kezdett beszélni, ami szintúgy csak a színes bőrűek sajátja, az alábbi videóban érzékelhető leginkább:

Ellen asking SZA about her Rolling Stone cover 😭 pic.twitter.com/VxvIqMXpnj

— SZA LOOKS (@SZALOOKS) March 11, 2020