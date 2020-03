Ők is egy bulin tudták meg.

Gianni Annoni és felesége, Debreczeni Zita három hete jelentették be, hogy első gyereküket várják. Most pedig azt is közölték a nyilvánossággal, ami számukra is egy baba neme bulin derült ki:

fiuk fog születni.

A pár mindkét tagja ugyanazt a képet posztolta közösségi oldalán, amiről még nem lehetne eldönteni a dolgot, de Debreczeni Zita egyértelműsítette a dolgot bejegyzésében:

It’s a boy! 👶🏻😍💙💙💙💙💙💙

Kiemelt kép: Instagram/@gianniannoni