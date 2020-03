Chrissy Teigen: Igen, húszévesen megcsináltattam a melleimet

A brit Glamournak adott interjút Chrissy Teigen, korábbi fürdőruhamodell, John Legend felesége. Mióta a médiában szerepel, párszor már poénkodott a saját plasztikai műtéteivel, de eddig csak azt erősítette meg, hogy az arcán végeztek átalakításokat az orvosok. Most elmondta, a melleit is megcsináltatta fiatalon.

Igen, húszévesen megcsináltattam a melleimet. Ezt inkább a fürdőruha miatt tettem. Azt gondolltam, ha a hátamon fekve kell pózolnom, jobban néznének ki megcsináltatva. De mikor gyerekeid lesznek, aztán a melleid megereszkednek, tejtől duzzadnak, én is rájöttem, hogy cseszhetem ezt az egészet. Őszintén megmondom, a méret maradt az akkori műtét után is, csak formásabbak és keményebbek lettek. Ha ismét elmennék plasztikáztatni, valószínűleg megemeltetném picit őket. Egyébként is cserélni kellene az implantátumokat tízévente. De mikor otthon várnak a gyerekeid, és eszedbe jutnak a műtéti komplikációk, rájössz, hogy nem úgy akarsz meghalni, hogy közben a melleiden dolgoznak az orvosok