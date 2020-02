Harry Styles először szólalt meg, miután késsel kirabolták

Egy késes rabló elvette a pénzét.

Nemrég mi is beszámoltunk arról, hogy Harry Stylest késsel fenyegették meg Londonban, majd elvették a készpénzt, ami nála volt. Eddig nem nyert hivatalos megerősítést a dolog, csupán a Mirror számolt be az esetről, ám az énekes most a Today show című brit reggeli műsorban említést tett erről.

A műsorvezető megkérdezte, hogy van az eset után.

Már jól vagyok, köszönöm, hogy megkérdezted

– beszélt az esetről röviden Styles. Az ügyben továbbra is nyomoznak a hatóságok.

Kiemelt kép: Instagram.com/harrystyles