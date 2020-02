Kijött a Calvin Klein új reklámja, nyilván egy rakatnyi celebbel

„Csak fogadd el” – áll az új reklám szlogenjében.

Justin Bieber, Lil Nas X, Kendall Jenner és Maluma is ott virít a Calvin Klein legújabb reklámjában, ami csütörtök délután debütált. A kampány mostani szlogenje a Deal With It lett, ami nagyjából annyit tesz: „fogadd el”, „barátkozz meg vele”. A cég egyébként a magabiztosságot és az önszeretet hirdeti ezzel.

Kérdés, hány embernek van meg, de Bieber alsógatyás szereplését látva nehéz nem Kate McKinnon zseniális paródiájára gondolni, ahol szintén egy CK-reklám mintájára figurázta ki a kanadai énekest.

Kiemelt kép: YouTube.com/CalvinKlein