Aludj 8 órát, és keress 250 000 Ft-ot (x)

Hallottál már az év legizgalmasabb álláshirdetéséről? Ha úgy érzed, te vagy a legnagyobb mormota az országban, jelentkezz a Dormeo® Álommelóra! Ha te kapod meg a munkát, mi 8 óra édes durmolásért fizetünk neked nettó 250 000 Ft-ot. Azt mondod, lehetetlen? Az Álommelót korábban 20 országban hirdették meg, és most először Magyarországon is pályázhatsz a legmenőbb állásra.

Már babaként úgy aludtál, mint a tej? Előfordult, hogy a suliban elbóbiskoltál a tanórákon? A baráti körödben híres vagy arról, hogy a legfurcsább helyeken és helyzetekben is lazán bedobod a szunyát? Akkor ezt az állást neked találtuk ki.

Jelentkezz a Dormeo® Álommelóra , és ha te nyered a pályázatot, a világ egyik legjobb munkahelyén dolgozhatsz, mégpedig Dormeo® hálószobai termékeink hivatásos tesztelőjeként. Húzd fel a kedvenc pizsamádat, vedd magadhoz az alvócimborádat, és várunk… az ágyban! Budapesti Dormeo® Home üzletünkben, az „álomirodádban” gerincbarát, kiválóan támasztó Dormeo® matracon töltheted el 8 órás pihenésedet, és pihe-puha, simogató ágyneművel tesszük tökéletessé az alvásélményt.

Nem árt, ha szeretsz a középpontban lenni, mert egyetlen munkanapodon sokan figyelnek majd rád. 2020. március 13-án, a Dormeo® Alvás Napján ugyanis idén 17 ország Álommeló pályázatának nyertesei szunyókálnak majd egyszerre, és veszik fel a fizetésüket: itthon nettó 250 000 Ft-ot. Ám nemcsak a pénztárcád lesz vastagabb: az igazán pihentető, minőségi alvás egyedülálló és frissítő élményével is gazdagodhatsz.

A Dormeo® álomküldetése

A Dormeo® az Álommeló pályázattal és az Alvás Napja kampánnyal arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az alvás valójában nem más, mint valódi „munka” a testünknek és az agyunknak. A mélyalvás során regenerálódnak az izmok, a belső szervek és a sejtek, valamint erősödik az immunrendszer. Minél többet és jobban alszol, annál egészségesebb és kiegyensúlyozottabb leszel.

Éppen ezért az alváshoz a legjobb „munkakörülményeket” kell megteremtenünk saját magunknak: jó minőségű matracra, megfelelő megtámasztást nyújtó párnára, jól szellőző és kényelmes ágyneműre van szükség. Alakítsd hálószobádat a béke és nyugalom stílusos szigetévé a Dormeo® minőségi termékeivel és aludj jól!

Ne feledd: ha te nyered el az Álommelót, élesben is tesztelheted termékeinket. Pályázz március 5-ig, a jelentkezési lapon bizonyítsd be nekünk, hogy te vagy a legjobb jelölt az állásra, és zsebeld be a nettó 250 000 Ft-os fizetést egy kiadós alvásért!