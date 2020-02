Evakuálni kellett Harry Styles koncertjét Miamiban

A Just Jared azt írja, elmaradt Harry Styles péntek esti koncertje január 31-én Miamiban, a helyszínt teljesen ki kellett üríteni, mivel az előrejelzések szerint egy hatalmas vihar közelgett a környékre. Az énekes Twitterén is tájékoztatta minderről rajongóit, azt írta, hogy a tűzoltók egyszerűen nem engedték neki, hogy megtartsa koncertjét, az ugyanis veszélyes lett volna. Hozzátette még, hogy nagyon szomorú emiatt, de arra kért mindenkit, hogy vigyázzon magára.

To those of you here in Miami, I was told there’s a severe storm on the way.

The fire department would not let us do the show under any circumstances. Please stay safe.

I’m so disappointed, and I’m sorry.

I love you all. H

— Harry Styles. (@Harry_Styles) February 1, 2020