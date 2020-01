Schobertről ír már a brit Mirror is

A videójában elhangzottak most jutottak el külföldre is.

A brit Mirror a következő címmel hozott le egy cikket január 27-én:

Ez a férfi azt állítja, a válásokról az anyák tehetnek, akik nem fogynak le szülés után

Ismerős a sztori? Igen, ezt Schobert Norbert mondta kerek egy héttel ezelőtt, mondatai pedig addig eszkalálódtak, hogy már a brit lap is róla ír. Gyakorlatilag szó szerint idézik azon mondatait, ami miatt az elmúlt napokban a fél ország felháborodott, majd arról is írnak, hogy hírességek és politikusok is kritizálták őt, illetve példának hozzák fel, hogy még a Coca-Cola is készített egy reklámot azzal a szöveggel hogy „Ha szereted, akkor minden formában megkívánod!”

A cikk azzal végződik, hogy Schobert – a cikk megjelenéséig – nem kért bocsánatot mondataiért, és hogy videóját egy „kommunikációs atombombának” szánta. Egyébként bocsánatot kért, de csak a stílusa miatt, mondandója miatt már nem.

Egyébként a Mirror főoldalán egy másik képpel illusztrálták a cikket, ezen Schobert Dallos Bogi énekesnővel együtt látható.

Kiemelt kép: Mirror