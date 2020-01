Mark Ronson új barátnője szerepelt a Harry Potterben

Ő volt Pansy Parkinson.

Mark Ronson Grammy- és Oscar-díjas producer már nagyjából 5 hónapja Genevieve Gaunt színésznővel jár, tavaly a Louis Vuitton egyik eseményén már lehetett is őket együtt, de csak most erősítette meg a Mirror, hogy tényleg együtt vannak. Az oldal úgy tudja, hogy Ronson szándékosan próbálta kerülni a nyilvánosságot a kapcsolatával. Ronson 2018-ban vált el Josephine de La Baume színésznőtől, akivel hét évig voltak házasok. A válása inspirálta tavaly megjelent Late Night Feelings című lemezét, ami szerelmi csalódásról szóló dalokból állt. Gaunt, aki szintén színésznő, fiatalon Pansy Parkinsont játszotta a Harry Potter és az azkabani fogolyban, de ismerős lehet a Templomosok című sorozatból is.

Kiemelt kép: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images, Louis Vuitton