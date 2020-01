Ülj le, mielőtt megnézed Csézyt Frida Kahlónak sminkelve!

Más festményeknek is beöltözött, de valójában nem is ez a legzavarbaejtőbb.

Több zavarbaejtő dolog is van Csézy, vagyis Csézi Erzsébet új videóklipjével kapcsolatban. Először is ott a téma, miszerint mindenféle híres festménynek öltözik be a klipben az énekesnő, például Szinyei Lila ruhás nőjének, vagy Frida Kahlónak. Utóbbit a videóklip végén lehet jól megnézni, de előtte tényleg mindenki üljön le.

A másik további magyarázatra szoruló információ pedig a Blikk erről szóló cikkében található, mégpedig az, hogy a magyar énekesnő „egy vietnámi üzletember kérésére készített el Rakonczai Viktorral egy angol nyelvű albumot”, amin ez a dal is hallható. Hogy ki ez a vietnámi üzletember, és miért érezte szükségét egy angol nyelvű Csézy albumnak, az egyelőre sajnos nem derült ki, csak azt tudtuk meg, hogy Csézyre kicsi volt a balettcipő, amikor egy Degas-képet akart megeleveníteni.

És ha már Csézyről beszélünk, ami nem történik meg túl gyakran, ne menjünk el amellett sem, hogy a kiemelt képünkön, ami a klip forgatásán készült, mennyire hasonlít az énekesnő Katalin hercegnére. Tényleg csak egy picit kell hozzá hunyorítani.

Kiemelt kép: Instagram/Csézy