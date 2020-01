Az ivóvízért orális szexet kínáló, mémmé vált Andy King egy vízmárka arca lett

Na, vajon melyiké?

Egyszer már írtunk nektek Andy Kingről, akiről a Netflix készített egy dokumentumfilmet, merthogy mémmé vált. A Fyre fesztiválon dolgozott szervezőként, mikor az Evian ivóvíz márka ki akart hátrálni a fesztivál mögül, mert Kingék nem tudtak fizetni időben. Ekkor kérte meg egyik üzlettársa Kinget, hogy „bátor meleg vezetőként” menjen, és haladékért cserébe elégítse ki orálisan a márka tulajdonosát.

Nem tette meg, mert enélkül is haladékot kaptak, pedig rákészült a feladatra. King azóta is élő mémként van jelen a popkultúrában, most egy ivóvíz márka hivatalos arca lett.

Igen, az Eviané.

Mint Instagram-posztjában írta, üveggel a kezében:

Ki szomjas? Egy évvel a dokumentumfilmem debütálása után az Evian kiadott egy speciális üveget egy új szlogennel. Mindezt a híres csapatszellemem tiszteletére.

A szlogen amúgy az lett:

Olyan jó, hogy bármit megtennél érte.

Kiemelt kép: Instagram.com/realandyking