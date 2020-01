Horváth Gréta újra barna lett

Horváth Gréta, az Ázsia Expressz 2 győztese idén megfogadta, hogy lead 17 kilót, küzdelmét pedig Instagramon mutatja be, a nehéz pillanatokkal együtt.

Horváth most úgy döntött, ha már változik, változzon teljesen, úgyhogy gyereke unszolására visszafestette a haját szőkéről sötétbarnára. Instagram-posztjában azt írja, hogy világéletében barna volt, szóval nem lehet teljesen szokatlan azoknak, akik már régebb óta ismerik, de úgy érzi, ha most belenéz a tükörbe, mintha egy új Gréta nézne vissza rá.

Az a helyzet, ha már változás akkor legyen látványos! Bari hetek óta kérlel és udvarol nekem, hogy legyek újra barna. Így ismert meg és így akar elvenni feleségül is. Nyilván szerettem volna neki tetszeni, de nem csak miatta váltottam.💪 Akkora tüzet és erőt látok most a tükörben, ha bele nézek, hogy már most imádom az új Grétát, illetve régit, mert világ életemben barna voltam! Csak most egy sokkal tapasztaltabb és bölcsebb kiadásban.