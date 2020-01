Gigi Hadid az esküdtszék tagja lehet az Weinstein-ügyben

Amerikában esküdtszék van, amit random válogatnak az állampolgárokból, akik kötelesek részt venni rajta.

Tovább zajlik a Weinsten-ügy, most éppen ott tart, hogy az esküdtszék tagjait állítják össze civilekből, az egyik pedig akár Gigi Hadid szupermodell is lehet. Amerikában ugyanis random kiválasztanak állampolgárokat, akik kötelesek részt venni a meghallgatáson, amin eldöntik, hogy képes-e pártatlan döntést hozni, ha pedig kiválasztják őket, kötelesek eljárni is a tárgyalásokra, amíg az adott ügy tart. Az esküdtszék tagjai is részt vesznek az amerikai igazságszolgáltatásban az ítélet meghozatalában.

Azt írja a Bossip, hogy 120 new yorki lakost hívtak be meghallgatásra, köztük volt Hadid is. Ami a kiválasztása ellen szólhat, hogy híresség, aki kapcsolatba kerülhetett az ügy résztvevőivel, ami összeférhetetlenségnek is minősülhet. Ezt mondta a bírónak erről:

Találkoztam már az alperessel. Találkoztam már Salma Hayekkel és talán Ryan Beatty-vel is. Azt gondolom, hogy képes vagyok nyitottan hozzáállni az ügyhöz, szigorúan a tényekre hagyatkozva.

Kiemelt kép: Robert Kamau/GC Images