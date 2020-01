Meghan hercegné már le is lépett Kanadába

Úgy tűnik, gyorsan végeztek a dolgok megbeszélésével.

Meghan hercegné és Harry herceg váratlan bejelentést tett a napokban, ami még látszólag a királyi családot is meglepte: visszalépnek szenior királyi rangjuktól, hogy függetlenedhessenek.

Állítólag már voltak tárgyalások a családban betöltött szerepükről, de a közleményük kiadása előtt nem szóltak a család többi tagjának, amit a palota közleménye is alátámaszt valamennyire. Éppen ezért Harry-ék vissza is tértek hat hetes kanadai pihenőjükből, hogy II. Erzsébet királynő, Károly herceg, meg Vilmos herceg társaságában átbeszéljék a továbbiakat. Úgy tűnik, gyorsan át is beszélték, a BBC szerint ugyanis Meghan már vissza is utazott Kanadába.Arról nem írnak viszont, hogy Harry vele tartott-e, vagy maradt még intézkedni. Egyelőre még csak találgatni lehet, hogy mi is történt a megbeszéléseken.

Kiemelt kép: Samir Hussein/WireImage