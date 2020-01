Lehet találgatni, hogy Grimes a félmeztelen fotójával arra utal-e, hogy terhes Elon Musktól

Grimes tegnap este megbolygatta kissé az internet népét, miután Twitterre posztolt magáról két fotót, illetve pontosabban ugyanazt, csak látható mellbimbóval és látható mellbimbó nélkül. Ha megnézzük alaposabban a félmeztelen fotót, feltűnhet, hogy a hasánál finoman oda van photoshoppolva egy magzat. A posztár mindössze egy bolygó és egy kés emodzsit fűzött a képre, úgyhogy most mindenki azt találgatja, ez mégis mit jelenthet. Vagy az van, hogy terhes Elon Musktól, akivel először a 2018-as Met-gálán mutatkoztak párként, vagy arra próbál utalni, hogy kész az új albuma, amit egy ideje már ígérget.

Egyelőre sem ő, sem Musk nem reagált semmit a találgatásra, Grimes mindössze egy kommentelőnek válaszolt, aki azt írta, hogy elintézte a teherbe eséssel az örök anyagi biztonságot. A válasza annyi volt, hogy anyagilag független és nincs szüksége egyetlen férfi pénzére is. Ezt akár lehet úgy is értelmezni, hogy megerősítette, hogy terhes, meg úgy is, hogy nem. Addig találgathatunk.

.@Grimezsz responds to fan who said she’s secured her financial future by carrying Elon Musk’s baby:

“I don’t need $ from a man Grimes is self funded” pic.twitter.com/ORiTewgxQN

— Pop Crave (@PopCraveMusic) 2020. január 8.