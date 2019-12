„Olyan emberek ültek a Star Wars sajtóvetítésén, hogy a házamba nem engedném be őket gázt leolvasni”

„Olyan emberek ültek a Star Wars sajtóvetítésén, hogy a házamba nem engedném be őket gázt leolvasni”

Csernák János színművész gyakran szinkronizál hollywoodi színészeket, egyik legismertebb karaktere Harrison Ford Han Solója, akit évtizedek óta ő szólaltat meg a vásznon. Az új Star Wars-film premier előtti vetítésén ő is ott volt, de nem azért, mert meghívták, ő kért rá jegyet. Évtizedeken átívelő munkásságát a film forgalmazója az első sor tizenkilencedik székével hálálta meg, miközben a celebek, akik bevallottan nem látták egyik filmet sem, a legjobb helyekről nézhették a műsort.

December 17-én premier előtti vetítést tartottak az egyik budapesti moziban, ugyanis kijött a Star Wars-filmsorozat utolsó epizódja, a Skywalker kora. Ahogy az lenni szokott, a forgalmazó – esetünkben a Fórum Hungary – sajtóvetítést is szervezett. Előzetes regisztrációra volt szükség a tiszteletjegyekhez, Csernák János szeretett is volna ebből, hiszen a színművész az 1977-es Egy új remény óta szinkronizája Fordot. E-mailben értesítették, hogy megkapta a jegyeket, a vetítés napján át is vette őket a helyszínen, de mivel Csernák először nem nézte meg azokat tüzetesen, fia világosította fel később, hogy finoman fogalmazva sem a leginkább nézőbarát helyeket kapták.

Az esetről privát Facebook-oldalán írt a színész, megköszönve a forgalmazó „megható figyelmességét”. Megkerestük, beszéljen kicsit bővebben az esetről.

Kértem jegyet a stúdiótól, aki ezt a Fórum Hungary-nek jelezte, nekik azért kellett volna jelentkezniük, de egy kezemen meg tudom számolni, hogy eddig hányszor mondták nekem, hogy menjek el a díszbemutatóra, pedig több mint ötszáz filmben vállaltam szinkronszerepet. Mindegy. Most ezt megelőzendő direkt magam jelentkeztem, merthogy ennek az egész sagának ez a film a lezárása

– kezdi Csernák, aki a fiával ment a díszbemutatóra, ahol főleg a hazai celebvilág krémje volt jelen, ellentétben azokkal a színészekkel, akik közreműködtek a filmben.

„Nem is feltételeztem ekkora méltánytalanságot” – folytatja Csernák, miután észrevették, az első sor legszélére ültették volna be őket. „Nem azt mondom, hogy élvezhetetlen, de onnan nézve rengeteg dologról lemarad az ember. Visszamentem a pénztárhoz, és közölték, hogy vagy ez van, vagy pedig nincs jegy.” Szerinte szemtelenség, hogy a film talán legismertebb karakterét megszólaltató színész nem kap tisztességes helyet a fináléban. Egyik pulttól a másikhoz irányították őket, míg végül találtak nekik két helyet a tizenegyedik sorban.

Az örömömet nem tette tönkre, de rendesen belerondított, legfőképpen a fiam miatt gondoltam úgy, hogy neki nem feltétlenül kellett volna látnia, hallania ezt. Az meg a másik, hogy ha kijön hozzám a villanyszerelő megszerelni az állólámpámat, az többet kap, mint én egy világhírű színész szinkronizálásáért. Azért posztoltam róla a Facebookon, hogy legyen tanulság: nem képzelek sokat magamról a pályán eltöltött negyven évem után sem, de ez a magatartás úgy tűnik nekem, mintha a Fórum Hungary azt gondolta volna, Solo már úgyis meghalt Az ébredő Erőben, jó lesz ennek az első sor is, örüljön, hogy kap.

Csernák azt mondja, ő nem akar senkit bántani a meghívott vendégek közül, de például az egyik legjobb helyen ülő Pumped Gabónak, sőt exeinek sincs sok köze a színészi munkához. A különböző forgalmazók viszont ennek ellenére is elvárják, kívánják, támogatják az ő jelenlétüket a díszbemutatókon.

Gyakorlatilag olyan figurák voltak ott, hogy én a házamba nem engedném be őket a gázt leolvasni. Mások pedig, akiknek harmincöt éve a Star Wars az életük, kapaszkodnak a jegyekért és nem mindig kapnak. Rossz a sorrend.

Mint kiderült, ráadásul nem először történt ilyen kellemetlenség a színésszel.

Az előző Star Wars-filmre, a Solo: Egy Star Wars-történetre, ami ugye az általam szinkronizált karakter ifjúkoráról szólt, a kérésemre sem adtak jegyet. Megtagadták azon a címen, hogy nem jut. Azóta sem láttam a filmet, mert jegyet későbbre sem ajánlottak fel nekem. A Skywalker korát ezúttal meg tudtam nézni, szerencsére nem az első, hanem a tizenegyedik sorból.

A sajtóvetítés

Gyakorlatilag tendenciává vált a magyar sajtóeseményeken, hogy minden négyzetméterre legalább két celeb és influenszer esik, ami a közösségi média uralta társadalmunkban nem meglepő dolog. Több ezres követőtáborral a hátuk mögött beindul a meghívó és meghívott közötti kölcsönös marketingelés, ez pedig mindaddig így is marad, amíg ekkora eléréssel bírnak a potenciális nézők felé.

Utánanéztünk, a Cinema City díszbemutatóján kik jelentek meg a celebek közül.

Pumped Gabo,

a Love Islandben megforduló exbarátnője, Luna Joanna ,

, Zámbó Krisztián és barátnője, Takács Zsuzsanna ,

és barátnője, , Liptai Claudia és férje, Pataki Ádám ,

és férje, , Vastag Csaba és párja, Görgényi Fruzsina ,

és párja, , Lotfi Begi is ott volt,

is ott volt, A Barátok közt színésznője, Nagy Alexandra ,

, ott volt Viszkok Fruzsi influenszer, aki állítása szerint nem a legnagyobb rajongó, de a film „elment”,

influenszer, aki állítása szerint nem a legnagyobb rajongó, de a film „elment”, Görög Zita , aki spoilerezett is az Instagramon,

, aki spoilerezett is az Instagramon, a Pamkutya-duó,

Miskovits Márton ,

, a TV2 randommarcija, Lenzsér Olivér ,

, jutott hely a Love Island másik szereplőjének, Niának is.

is. továbbá Kamarás Norbert, aki nem is látta mindegyik részt, sőt a sci-fiket se szereti, de Varga Viktor, Geszler Dorottya, Pusztai Olivér (aki ezt a filmet látta először a Star Warsból) is ott volt a díszbemutatón.

Csernáktól megkérdeztük, felfigyelt-e színészkollégákra a celebrengetegben.

Én csak őket figyeltem, Kovács Nóra (Carrie Fisher szinkronhangja – a szerk.) nem volt ott, Rajkai Zolit láttam (ő Oscar Isaacet szólaltatja meg – a szerk), Sallai Nórit se láttam (ő pedig Daisy Ridleynek kölcsönzi hangját – a szerk.), de ez nem jelent semmit, lehet, hogy ott voltak. Szerintem a közönség számára is emelné a díszbemutató értékét, ha a közreműködő művészeket is látnák, találkoznának velük.

Ahogy a színész fogalmaz, számára tanulság volt ez az eset, ugyanis megerősítette abban, hogy a nézői visszajelzések a legfontosabbak, mert a szakmai dicséreteket vagy megkapja vagy nem. A szinkronizálásért kapott összegeket pedig nem tartja meghatározónak, csak azért nem hagyta még abba a munkát, mert a közönség szereti, amit csinál.

Kiemelt kép: csernakjanos.hu