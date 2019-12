Caramel: Sok rossz dolgot köszönhetek a nevelőapámnak

Az énekes Lovász László Lakástalkshow-jában mesélt az életéről, egészen a gyerekkoráig visszanyúlva, ami nagyon nehéz volt számára. A nehézséget azonban korántsem csak az anyagiak okozták.

– kezdte Caramel.

Anyukám akkor vált el az édesapámtól, amikor én 2 és fél éves voltam. Utána lett egy nevelőapukám, aki nem roma. Egyébként az édesapám sem roma, szóval én egy ilyen félvér vagyok. Egy full kék szemű, szőke hajú ember nevelt föl, ami tök jó. Már akkor is összetett volt az a kulturális élet, amiben nevelkedtem. Sok rossz dolgot köszönhetek a nevelőapámnak. Alapvetően én azt éreztem gyerekkoromban, hogy nem szeret. Ez volt a legfájóbb. Verések is voltak, meg nem is akarom részletezni, nem is lenne elegáns, de mondom, nem is ez zavart. A szeretet nélküliség az, ami zavart. Már akkor éreztem, hogy ez nem helyes. Nem helyes, hogy egy apuka nem simogatja meg a gyerekét, még ha a nevelt fia, akkor is. Az én értékrendemben egy érthetetlen dolog volt.