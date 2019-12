Jason Derulo bemutatta ékszereit, belekönnyeztünk a smacklevesünkbe

A legtöbben elélnénk vígan a felének az árából is egy darabig.

A GQ magazinnak van egy visszatérő YouTube szériája, amiben hírességek bemutatják az ékszereiket. Tipikusan az a széria, aminek az a lényege, hogy celebek felvágjanak a méregdrága nyakláncaikkal és gyűrűikkel, miközben a nézők otthon a smacklevesüket majszolva zokoghatnak azon, hogy a gyűjteményének töredékéből is mennyi közköltség ára jöhetne ki. Jason Derulo a legutóbbi epizódra egy kisebb minibőrönddel érkezett, és megtudtuk tőle, hogy vett csak azért egy drága méhes ékszert, mert egyszer ellepték a méhek a lakását, ami nagy hatással volt rá. Egyébként akad neki 15 ezer dolláros (átszámolva az több, mint 4 millió forint) nyaklánca, meg 150 ezer dolláros (átszámolva több, mint 40 millió forintos) karórája is. Fel is sírt a videó miatt a villanyszámlánk.

Kiemelt kép: YouTube