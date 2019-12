Snooki kiszáll a Jersey Shore-ból

Tudtad, hogy már harmadik évada megy újra a Jersey Shore?

Az MTV tavaly feltámasztotta legnépszerűbb valóságshow-ját, a Jersey Shore-t Jersey Shore: Family Vacation címmel, az eredeti széria sztárjaival, a reboot pedig már a harmadik évadnál tart. A negyediket még nem rendelték be hivatalosan, de Nicole Polizzi, vagy Snooki jelezte, hogy ő már biztosan nem tér vissza egy következő évadra. A valóságshowhős It’s Happening With Snooki & Joey című podcastjében jelentette ezt be, számol be róla a Deadline.

32 éves vagyok és van három gyerekem, ha reality-t csinálok, szeretném, ha könnyed szórakozás lenne, mostanában pedig nem az. Túl sok a dráma.

Elmesélte, hogy halálos fenyegetéseket is szokott kapni, mostanra pedig elege lett az egészből és kiszáll. Mint mondta, szívesen dolgozik továbbra is az MTV-vel, csak nem a Jersey Shore-on.

Nem akarom ezt az egészet, és nem tetszik, hogy milyen embernek állítanak be a műsorban, egy kicsit sok lett mostanra.

