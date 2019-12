Akár a fa alá is berakhatod majd a meztelen Harry Styles-t

A Mikulás hozott egy anyaszült meztelen Harry Styles fotót.

A jövőre nálunk is fellépő Harry Styles-nak jövő pénteken jelenik meg második szólólemeze Fine Line címmel, ennek örömére az egykori One Direction tag bemutatta YouTube-on, hogy hogyan fog kinézni az album bakelit kiadása. Amire pedig senki nem számított valószínűleg, hogy a tokban lesz egy óriás kihajtogathatós poszter is a sztárról, ahogy anyaszült meztelenül fekszik. Szóval akár a fa alá is beteheted Harry Styles-t meztelenül, ráadásul mondhatod azt, hogy ez nem az, aminek látszik, szimplán csak nagyon szereted az albumot, és amúgy is ez művészet. Íme a videó, utána pedig mutatjuk képernyőfotón a meztelen Styles-t is:

Kiemelt kép: Matt Winkelmeyer/MG19/Getty Images, The Met Museum/Vogue