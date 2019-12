Snoop Dogg kiadja a legnagyobb slágereinek gyerekdal verzióit

Végre majd a gyereked is megtanulhatja lebetűzni Snoop Dogg nevét.

Snoop Dogg adott már ki gospel, funk, meg reggae lemezt is, de most legambíciózusabb projektjére készül, ugyanis kiad egy lemezt a legnagyobb slágereinek gyerekdal verzióiból, számol be róla a Mirror. Az album pénteken érkezik, de bakelitverzióban meg lehetett már múlt pénteken is vásárolni. Ugyanazzal a Rockabye Baby! nevű céggel készült együttműködésben, ami már korábban Kanye West, Drake, és Eminem slágereiből is gyerekdalokat csinált, szóval ki tudja, talán a Peaches N Cream mélyén is megtalálják az elveszett nevelő célzatú dalt gyerekek számára. A Drop It Like It’s Hotban mi például látjuk a számot, ami megtanítja a gyerekeket arra, hogy nem szabad forró dolgokhoz hozzányúlni, ráadásul már az eredetiből is megtanulhatja bárki helyesen betűzni Snoop Dogg nevét.

Kiemelt kép: Emma McIntyre/Getty Images