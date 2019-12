Geszti Péter, Jazz+Az és X-Faktor – ezek mind szombat este történtek egyszerre, egy helyen

A műsor egykori mentora most sztárfellépőként tért vissza az X-Faktorba, hogy kicsit promózza a januári nagykoncertjét.

Amikor már egyre kevesebb versenyzőt lehet színpadra állítani, ellenben kell nekik az idő arra, hogy hátul átöltözzenek, na meg húzni is kell egy kicsit az időt, a nézőt viszont szórakoztatni kell, akkor szokott az történni, hogy feltöltik az időt egy sztárfellépővel, ami a szombati X-Faktor esetében a Jazz+Az volt.

Nem, nem kerültünk időhurokba, ez még mindig 2019, csak az van, hogy jövőre Geszti Péter, Váczi Eszter, Kozma Orsi és Behumi Dóri újra koncerteznek egyet, pedig még csak nem is kerek évfordulót ünnepelnek, hisz jövőre 23 éves lesz az együttes. Na de mindegy is, mert szombat este tényleg megtörtént az, hogy Geszti Péter, aki évekkel ezelőtt még mentorkodott a műsorban – most extra produkcióként rímelgetett a mikrofonba fehér, ondónak(?) öltözött táncosok előtt. Aki nagyon szeretné, ezt meg is nézheti az az alábbiakban.

Kiemelt kép: Instagram/X-Faktor/RTL Klub