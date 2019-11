Sztárban sztár leszek!: Már készül a győztes saját dala

Békefi Viktória nem pihen sokat.

Nagyon szoros versenyben, de végül Békefi Viktória nevéhez hűen végül megnyerte a Sztárban sztár testvérműsorának, a Sztárban sztár leszek!-nek az első évadát.

Sokat pedig nem is ül a győzelmén, a műsor Instagramján jelentették be, hogy Békefi már dolgozik is a saját dalán. Szóval valószínűleg nem kell túl sokat várni rá, hogy megtudjuk, ki ő előadóként, amikor nem másnak öltözve más dalát énekli.

