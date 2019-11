Két vetélés után harmadszor is megpróbálkozik a gyerekvállalással Alec és Hilaria Baldwin

Nem adják fel.

November közepe előtt adta a világ tudtára Hilaria Baldwin, hogy az idén már másodjára elvetélt, miután ötödik gyereküket várták Alec Baldwinnal.

Most a 2019-es American Museum of Natural History Gala keretei között jelentek meg először nyilvánosság előtt a vetélés után, és arról beszéltek a JustJarednek, hogy továbbra is próbálkozni fognak:

Megpróbáljuk újra, ez igazából csak idő kérdése. Legutóbb is meglepetésszerűen történt

– fogalmazott Alec Baldwin, felesége is megszólalt:

Fizikálisan már sokkal jobban vagyok. Érzelmileg pedig fokozatosan jobban leszek. Nehéz volt megosztani a dolgot, de amint megtettem, egyre valóságosabbnak tűnt az egész. Elkezdtem gyógyulni, nem éreztem többé magam egyedül.

Kiemelt kép: JNI/Star Max/GC Images